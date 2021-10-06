Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украину поступили вакцины от гриппа производителей "Ваксигрин Тетра", "Инфлювак Тетра" и "Джис Флю Квадривалент". Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины, передает УНН.
Детали
Касательно “Джис Флю Квадривалент” — 1 октября был издан положительные заключения о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тыс. доз. вакцины. 61 тыс. доз уже можно приобрести в аптеках.
Отметим, что 85 тысяч доз “Ваксигрин Тетра” сегодня уже есть в наличии. В первой половине октября ожидается 350 тысяч доз, второй половине месяца еще 270 тысяч доз.
Касательно “Инфлювак Тетра” — вакцина импортная и пока находится на лабораторном контроле 200 026 доз вакцины.
“К тому же Центр уже второй год подряд сотрудничает с программой PIVI. Благодаря ей, в пределах гуманитарной помощи, мы получим 30 тыс. доз вакцин для прививки медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ в аптечной сети Украины будет доставлено около 1 млн доз вакцины против гриппа.
К слову, УНН решил поинтересоваться в частных клиниках и аптеках какова стоимость прививки и какие вакцины завезли.
Например, в одной из киевских клиник журналисту УНН сообщили, что в наличии есть вакцина “Джис Флю”.
“Производитель Корея. Стоимость вакцины 550 грн и 500 грн консультация врача перед вакцинацией”, — сообщили в клинике.