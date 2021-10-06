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Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей

Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей

Киев  •  УНН

 • 17470 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украину поступили вакцины от гриппа производителей "Ваксигрин Тетра", "Инфлювак Тетра" и "Джис Флю Квадривалент". Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины, передает УНН.

Детали

Касательно “Джис Флю Квадривалент” — 1 октября был издан положительные заключения о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тыс. доз. вакцины. 61 тыс. доз уже можно приобрести в аптеках.

Отметим, что 85 тысяч доз “Ваксигрин Тетра” сегодня уже есть в наличии. В первой половине октября ожидается 350 тысяч доз, второй половине месяца еще 270 тысяч доз.

Касательно “Инфлювак Тетра” — вакцина импортная и пока находится на лабораторном контроле 200 026 доз вакцины.

“К тому же Центр уже второй год подряд сотрудничает с программой PIVI. Благодаря ей, в пределах гуманитарной помощи, мы получим 30 тыс. доз вакцин для прививки медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ в аптечной сети Украины будет доставлено около 1 млн доз вакцины против гриппа.

К слову, УНН решил поинтересоваться в частных клиниках и аптеках какова стоимость прививки и какие вакцины завезли.

Например, в одной из киевских клиник журналисту УНН сообщили, что в наличии есть вакцина “Джис Флю”.

“Производитель Корея. Стоимость вакцины 550 грн и 500 грн консультация врача перед вакцинацией”, — сообщили в клинике.

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