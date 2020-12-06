Україна отримала унікальні Сили спеціальних операцій завдяки викликам, які ставали перед нею – Разумков

Так, у навчальному центрі він ознайомився із озброєнням військової частини, обладнанням навчальних класів та медичним пунктом.

“У дитинстві я також хотів бути військовим, але моє життя пішло іншим шляхом. Та повага і безмежна вдячність вам - тим, хто захищає мир, міста і села нашої держави, стримуючи ворога на фронті, - не знає меж. Завдяки тим викликам, які постали перед нашою країною, в Україні з’явилися такі унікальні сили, як Сили спеціальних операцій ”, - сказав Разумков.

Окрім того, голова Парламенту відвідав наметове та модульне містечка і центральний командний пункт та взяв участь у показових заходах на полігоні.

Нагадаємо, сьогодні Разумков привітав військовослужбовців із Днем Збройних сил України та заявив, що країні потрібні не просто прийняті закони, а мир, повернення територій та збережені життя.