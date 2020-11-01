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Україна отримала право на проведення чоловічого ЧЄ з волейболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Україна отримала право увійти до складу чотирьох країн, кому буде довірено проведення одного з групових етапів фінального раунду чоловічого чемпіонату Європи 2023 року. Про це інформує Федерація волейболу України, передає УНН.

“У телефонній розмові з Михайлом Мельником президент ЄКВ повідомив, що заявку України сприйняли дуже позитивно. По-перше, Європейська конфедерація волейболу максимально зацікавлена в розширенні географії нових країн, які готові брати на себе організацію найпрестижніших континентальних змагань. Адже це дає для них солідний поштовх для розвитку і популяризації волейболу”, — йдеться у звернені Федерації волейболу України.

Зазначається, що на церемонії святкування 95-річчя українського волейболу президент ЄКВ Александар Борічіч вручив президенту Федерації волейболу України Михайлу Мельнику спеціальну нагороду ЄКВ як керівнику однієї з найбільш прогресивних європейських національних федерацій останніх років.

“Потужні старання монолітної команди ФВУ з перекладу поїзда вітчизняного волейболу на прогресивні континентальні рейки просто отримали зустрічне схвалення і належну підтримку. У тому числі — на рівні організації найпрестижніших змагань під егідою ЄКВ”, — додали у Федерації волейболу України.

Зауважимо, що попередня європейська першість пройшла у чотирьох країнах, а її переможцем стала Сербія, яка у фіналі обіграла Словенію. ЧЄ-2021 пройде також на території чотирьох країн — Чехії, Естонії, Фінляндії та Польщі.

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