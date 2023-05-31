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Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США: куди спрямують кошти

Україна отримала грант на 1,25 млрд доларів від США: куди спрямують кошти

Київ • УНН

 • 523820 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Для часткової компенсації державного бюджету України, зокрема у соціальних та гуманітарних сферах від Сполучених Штатів Америки надійшло 1,25 млрд доларів грантових коштів. Загалом в рамках Проекту "PEACE in Ukraine" передбачається фінансове вливання 16,5 млрд доларів та 1,4 млрд євро, пише УНН з посиланням на Мінфін.

Цитата

"Від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. В 2023 році Україна отримала вже 6 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Мінфіну, грантові кошти надані як частина четвертого додаткового фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, а саме: на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

“Грантова підтримка від Сполучених Штатів у рамках проекту Світового банку PEACE in Ukraine є важливою частиною забезпечення гуманітарних та соціальних видатків під час повномасштабної війни. Міністерство фінансів України спільно з командами Світового Банку та USAID SOERA допомагає оптимізувати та зміцнити системи моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів, наданих партнерами”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Додамо

Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

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