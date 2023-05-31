Украина получила грант в 1,25 млрд долларов от США: куда направят средства

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Для частичной компенсации государственного бюджета Украины, в частности в социальных и гуманитарных сферах от Соединенных Штатов Америки поступило 1,25 млрд долларов грантовых средств. Всего в рамках Проекта "PEACE in Ukraine" предполагается финансовое вливание 16,5 млрд долларов и 1,4 млрд евро, пишет УНН со ссылкой на Минфин.

Цитата

"От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. В 2023 году Украина получила уже 6 млрд долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США", - сказано в сообщении.

Детали

По информации Минфина, грантовые средства предоставлены как часть четвертого дополнительного финансирования в рамках проекта “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно: на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

“Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины по использованию донорских средств, предоставленных партнерами”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Добавим

Министерство финансов Украины совместно со Всемирным банком реализует Проект PEACE in Ukraine и обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. В сотрудничестве с компанией Делойт Консалтинг, которая реализует проект USAID SOERA, Минфин реализует мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году в рамках Проекта.

Сейчас в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” на общую сумму 16,5 млрд долларов США и 1,4 млрд евро (займы МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

Украинские Национальные Новости

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