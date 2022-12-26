Україна отримала 223 тис. доз вакцин проти грипу: кого щеплюватимуть першочергово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У цьому році Україна як гуманітарну допомогу отримала 223 тисячі доз вакцин проти грипу. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, кого щеплюватимуть першочергово, передає УНН.
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Зазначається, що Україна отримала 60 тисяч доз в межаї ініціативи PiVi та 163 тисячі доз вакцин в межах гуманітарної допомоги від компанії Sanofi. Додаткові 30 тисяч доз, отриманих через механізм PiVi, доставлять у період з 22 по 29 грудня.
Як зазначається, попередньо, відповідно до інформації Держлікслужби, на комерційний ринок має зайти 150 тисяч доз вакцини. Наразі вже 50 тисяч є в аптеках, вказали у МОЗ.
"Головна проблема, чому виробники постачають не так багато вакцини в аптеки — недостатній попит. Адже практика вакцинації проти грипу в Україні не така поширена", - додали у відомстві.
Вакцини розподіляться по всій Україні, зокрема у ті області, частина яких тимчасово окупована (окрім Луганської). Оскільки щеплення від грипу не входять до Національного календаря, то відповідно не є обов’язковими та безоплатними. Проте МОЗ працює над тим, щоб захистити групи ризику - вагітних, медиків та сектор безпеки, тобто військових.
Щеплення можна робити впродовж усього сезону грипу, який зазвичай триває з жовтня до травня наступного року. Імунітет формується через 7-14 днів.
У першу чергу щеплення рекомендоване людям, які входять до наступних груп ризику:
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- медпрацівники,
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- учителі,
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- діти віком до п’яти років,
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- вагітні,
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- літні люди віком від 60 років,
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- пацієнти із хронічними захворюваннями,
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- усі, хто працює в місцях скупчення людей.
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