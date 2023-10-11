Україна отримала 1,15 млрд доларів грантових коштів від США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна отримала 1,15 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів Америки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів України.
Цитата
«Сьогодні, 11 жовтня, до державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,15 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).
«Проект має на меті часткову компенсацію видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів», - зазначається в повідомленні.
Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розраховує на 12-14 млрд дол. допомоги від США у 2024 році - міністр фінансів Марченко
“Надзвичайно вдячні Уряду США за солідарність та безпрецедентну підтримку України. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 22,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів“, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.