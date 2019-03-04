Україна опинилася на "дні" рейтингу здоров'я Bloomberg

Так, при складанні індексу автори спиралися на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Доповіді про світове щастя і дані громадської охорони здоров'я.

Лідерів і аутсайдерів серед країн визначали за такими показниками здоров'я населення: рівень глюкози в крові, кров'яний тиск, ожиріння, депресія, щастя, вживання алкоголю, вживання тютюну, бездіяльність (пасивність), очікувана тривалість життя, витрати на охорону здоров'я.

За даним видання, в рейтингу 20-ти найбільш густонаселених країн за межами G-20 спостерігається величезна нерівність в показниках. Найрезультативніша країна цієї групи - Філіппіни, яка займає високі позиції через низький рівень ожиріння і депресії.

За Філіппінами в першій трійці - М'янма і Таїланд відповідно.

У нижній частині цієї групи знаходяться Єгипет, де спостерігаються погані показники з ожиріння, рівня глюкози в крові і тривалості життя, Ірак і Україна з її поганими показниками за рівнем депресії і кров'яного тиску, пише видання. Країна заробила менше 0,4 бала з максимальних 1,0. Лідер групи, Філіппіни, має 0,67 бала.

Як повідомляв УНН, в рейтингу з швидким скороченням працездатного населення Україна посідає одне з перших місць.