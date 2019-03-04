Украина оказалась на “дне” рейтинга здоровья Bloomberg

КИЕВ. 4 марта. УНН. Основываясь на совокупности показателей, начиная от государственных расходов на здравоохранение и заканчивая показателями депрессии среди населения, употребления алкоголя, курения, счастья и физических упражнений, Bloomberg составил индекс здоровья Индиго (Indigo Wellbeing Index — англ.), рейтинг стран по показателям стран G-20, а так же 20-ти наиболее густонаселенных стран на планете, которые не входят в “двадцатку”. В последний попала и Украина, оказавшись в конце списка, передает УНН.