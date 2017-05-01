Україна оголосила склад на чемпіонат Європи зі спортивної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У сербському місті Новий Сад стартуватиме європейська першість зі спортивної боротьби, за нагороди якої змагатимуться борці вільного (чоловіки, жінки) та греко-римського стилю. Про це інформує прес-служба НОК України, передає УНН.
В Сербії у вільній та жіночій боротьбі Україну представлятимуть 16 спортсменів, у борців-класиків — 8.
Склад збірної України у вільній боротьбі:
Чоловіки: Андрій Яценко (57 кг), Петро Білейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Олексій Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Муразі Мчедлідзе (97 кг), Данило Картавий (125 кг).
Жінки: Ілона Семків (48 кг ), Ірина Гусяк (53 кг), Олена Кремзер (55 кг), Ірина Чихрадзе (58 кг), Ангеліна Лисак (60 кг), Юлія Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг), Ірина Пасічник (75 кг).
У греко-римській боротьбі від України за медалі змагатимуться: Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Політаєв (71 кг), Євген Пишков (75 кг), Дмитро Пишков (80 кг), Юрій Шкрюба (85 кг), Дімітрій Тімченко (98 кг), Олександр Чернецький (130 кг).
Додамо, що змагання розпочнуться 2-го травня і триватимуть до 7 травня.