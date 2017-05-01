Украина объявила состав на чемпионат Европы по спортивной борьбе

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40920 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 100086 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 112924 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 125569 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 145604 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159765 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123186 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138829 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189794 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291201 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
3.8м/с
77%
Популярные новости

Мексика хочет избежать ответных пошлин против США

7 апреля, 17:30 • 10826 просмотра

Норвегия выделила Украине более 415 млн евро на артиллерийские боеприпасы

7 апреля, 17:41 • 10516 просмотра

От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

7 апреля, 17:49 • 10412 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13444 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10050 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188006 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244384 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446005 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398980 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484061 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27729 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27452 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42204 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64522 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70977 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Украина объявила состав на чемпионат Европы по спортивной борьбе

Киев • УНН

 • 14064 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В сербском городе Нови-Сад стартует европейское первенство по спортивной борьбе, за награды которого будут соревноваться борцы вольного (мужчины, женщины) и греко-римского стиля. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

Украина объявила состав на чемпионат Европы по спортивной борьбе

В Сербии в свободной и женской борьбе Украину будут представлять 16 спортсменов, у борцов-классиков — 8.

Состав сборной Украины по вольной борьбе:

Мужчины: Андрей Яценко (57 кг), Петр Билейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Алексей Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг) Даниил Картавый (125 кг).

Женщины: Илона Семкив (48 кг), Ирина Гусяк (53 кг), Елена Кремзер (55 кг), Ирина Чихрадзе (58 кг), Ангелина Лысак (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг) Ирина Пасечник (75 кг).

В греко-римской борьбе от Украины за медали будут бороться: Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Политаев (71 кг), Евгений Пышков (75 кг), Дмитрий Пышков (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Добавим, что соревнования начнутся 2 мая и продлятся до 7 мая.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,591.23