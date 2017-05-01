Украина объявила состав на чемпионат Европы по спортивной борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В сербском городе Нови-Сад стартует европейское первенство по спортивной борьбе, за награды которого будут соревноваться борцы вольного (мужчины, женщины) и греко-римского стиля. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
В Сербии в свободной и женской борьбе Украину будут представлять 16 спортсменов, у борцов-классиков — 8.
Состав сборной Украины по вольной борьбе:
Мужчины: Андрей Яценко (57 кг), Петр Билейчук (61 кг), Гор Оганесян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Алексей Щербак (74 кг), Любомир Сагалюк (86 кг), Мурази Мчедлидзе (97 кг) Даниил Картавый (125 кг).
Женщины: Илона Семкив (48 кг), Ирина Гусяк (53 кг), Елена Кремзер (55 кг), Ирина Чихрадзе (58 кг), Ангелина Лысак (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алла Черкасова (69 кг) Ирина Пасечник (75 кг).
В греко-римской борьбе от Украины за медали будут бороться: Жора Абовян (59 кг), Парвиз Насибов (66 кг), Артур Политаев (71 кг), Евгений Пышков (75 кг), Дмитрий Пышков (80 кг), Юрий Шкрюба (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).
Добавим, что соревнования начнутся 2 мая и продлятся до 7 мая.