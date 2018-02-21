Україна оголосила склад на біатлонну жіночу естафету в Пхьончхані

Старший тренер української збірної Урош Велепец обрав чотирьох спортсменок, які поведуть боротьбу за нагороду. До четвірки потрапили: Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Зазначимо, що наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під 4-м номером.

Примітно, що естафета відбудеться завтра починаючи о 13:15.

Крім того додамо, що чотири роки тому, на Олімпіаді в Сочі наша жіноча збірна виборола "золото".