Україна оголосила склад на біатлонну жіночу естафету в Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. За день до початку біатлонної естафети серед жінок, тренерський штаб збірної України назвав стартову четвірку, інформує УНН з посиланням на UA:Біатлон.
Старший тренер української збірної Урош Велепец обрав чотирьох спортсменок, які поведуть боротьбу за нагороду. До четвірки потрапили: Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Зазначимо, що наші біатлоністки вийдуть на дистанцію під 4-м номером.
Примітно, що естафета відбудеться завтра починаючи о 13:15.
Крім того додамо, що чотири роки тому, на Олімпіаді в Сочі наша жіноча збірна виборола "золото".