Украина объявила состав на биатлонную женскую эстафету в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За день до начала биатлонной эстафеты среди женщин, тренерский штаб сборной Украины назвал стартовую четверку, информирует УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Старший тренер украинской сборной Урош Велепец выбрал четырех спортсменок, которые поведут борьбу за награду. В четверку попали Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
Отметим, что наши биатлонистки выйдут на дистанцию под 4-м номером.
Примечательно, что эстафета начнется завтра в 13:15.
Кроме того добавим, что четыре года назад, на Олимпиаде в Сочи наша женская сборная завоевала "золото".