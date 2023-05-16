Україна офіційно приєдналась до кіберцентру при НАТО: біля штаб-квартири підняли синьо-жовтий прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС у Twitter.
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"Сьогодні в штаб-квартирі NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до CCDCOE", - повідомили у МЗС.
Нагадаємо
На початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.
Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчанні та навчаннях у галузі кіберзахисту.