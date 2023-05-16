Украина официально присоединилась к киберцентру при НАТО: возле штаб-квартиры подняли сине-желтый флаг

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"Сегодня в штаб-квартире NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что отмечает официальное присоединение Украины к CCDCOE", - сообщили в МИД.



Напомним

В начале марта прошлого года представители 27 государств-членов НАТО приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-участницы CCDCOE НАТО. До этого членство Украины блокировала Венгрия.

Расположенный в Таллинне CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром, специализирующимся на междисциплинарных прикладных исследованиях, анализе, обмене информацией, а также обучении и тренировках в области киберзащиты.