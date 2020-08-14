Україна очолила рейтинг прозорості публічних закупівель

"Набравши 97,05 балів зі 100, Україна обігнала Молдову (92,81) та Колумбію (91,77). Найгірший результат у Таджикистану — 37,88 балів", - йдеться у повідомленні.

Так, цей рейтинг оцінює законодавство державних закупівель та прозорість процесів на кожному етапі проведення тендеру. Спочатку він охоплював лише євразійський регіон, однак тепер до нього входять 39 країн з усього світу. Публічні закупівлі держав оцінюють за 64 показниками та на різних етапах проведення закупівель.



Зазначається, що ще нещодавно в цьому рейтингу Україна посідала друге місце (86,26 балів) та програвала Молдові. Утім, як вказано, за останній рік відбулася низка дуже важливих законодавчих змін, що відзначили експерти при складанні рейтингу.

"Передусім це нова редакція Закону "Про публічні закупівлі", яка запровадила дотендерні консультації з ринком та розширила можливість використовувати нецінові критерії на Prozorro. Крім того, експерти відзначили норму про захист викривачів у Законі "Про запобігання корупції" та запуск онлайн-моніторингів закупівель Держаудитслужбою", - сказано у повідомленні.

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Крім того, проаналізувавши результати рейтингу, експерти антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine назвали подальші кроки для вдосконалення сфери публічних закупівель. Зокрема, це розвиток електронної тендерної документації з боку ДП "Прозорро" та оптимізація роботи Державної аудиторської служби, що наразі перевіряє лише 0,2% від усіх закупівель на Prozorro.

Нагадаємо, Рахункова палата заявила про ризики системи ProZorro.Продажі.