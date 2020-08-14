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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 107976 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128244 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101436 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102222 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

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Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок

Украина возглавила рейтинг прозрачности публичных закупок

Киев  •  УНН

 • 15450 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В международном Рейтинге прозрачности публичных закупок, который проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, Украина заняла первое место, набрав 97,05 баллов из 100. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ProZorro.

"Набрав 97,05 баллов из 100, Украина обогнала Молдову (92,81) и Колумбию (91,77). Худший результат у Таджикистана - 37,88 баллов", - говорится в сообщении.

Так, этот рейтинг оценивает законодательство государственных закупок и прозрачность процессов на каждом этапе проведения тендера. Сначала он охватывал только евразийский регион, однако теперь в него входят 39 стран со всего мира. Публичные закупки государств оценивают по 64 показателям и на разных этапах проведения закупок.

Отмечается, что еще недавно в этом рейтинге Украина занимала второе место (86,26 баллов) и проигрывала Молдове. Впрочем, как указано, за последний год произошел ряд важных законодательных изменений, отметили эксперты при составлении рейтинга.

"Прежде всего это новая редакция Закона "О публичных закупках", которая ввела дотендерные консультации с рынком и расширила возможность использовать неценовые критерии на Prozorro. Кроме того, эксперты отметили норму о защите обличителей в Законе "О предотвращении коррупции" и запуск онлайн-мониторингов закупок Госаудитслужбой", - говорится в сообщении.

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Кроме того, проанализировав результаты рейтинга, эксперты антикоррупционной общественной организации Transparency International Ukraine назвали дальнейшие шаги для совершенствования сферы публичных закупок. В частности, это развитие электронной тендерной документации со стороны ГП "Прозорро" и оптимизация работы Государственной аудиторской службы, которая сейчас проверяет лишь 0,2% от всех закупок на Prozorro.

Напомним, Счетная палата заявила о рисках системы ProZorro.Продажи.

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