Україна очікує надзвичайну допомогу до кінця року: у США зустрілись представники Кабміну та МВФ

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Сторони обговорили подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

"Україні необхідна нова комплексна програма МВФ. Це має значно підвищити фінансову стабільність держави. У питанні допомоги ключові питання для нас — терміновість, ефективність та максимальна прозорість. Окрім цього, очікуємо на надзвичайну допомогу (RFI) до кінця цього року", - повідомив Чернишов.

Додамо

29 серпня Олексій Чернишов розпочав робочу поїздку до США на чолі Урядової делегації. Ключовими темами візиту є підтримка термінового відновлення та підготовка до опалювального сезону в Україні.

Нагадаємо

Україна подала до МВФ офіційну пропозицію щодо нової спеціальної програми, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.