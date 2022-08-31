Україна очікує надзвичайну допомогу до кінця року: у США зустрілись представники Кабміну та МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зустрівся із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером та главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Холлар. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Міністерства розвитку громад та територій України.
Цитата
Сторони обговорили подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.
"Україні необхідна нова комплексна програма МВФ. Це має значно підвищити фінансову стабільність держави. У питанні допомоги ключові питання для нас — терміновість, ефективність та максимальна прозорість. Окрім цього, очікуємо на надзвичайну допомогу (RFI) до кінця цього року", - повідомив Чернишов.
Додамо
29 серпня Олексій Чернишов розпочав робочу поїздку до США на чолі Урядової делегації. Ключовими темами візиту є підтримка термінового відновлення та підготовка до опалювального сезону в Україні.
Нагадаємо
Україна подала до МВФ офіційну пропозицію щодо нової спеціальної програми, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.