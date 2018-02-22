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Україна обійшла РФ у рейтингу сприйняття корупції

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Україна вперше з 2010 року випередила Росію за "Індексом сприйняття корупції" (CPI). Про це УНН повідомляє з посиланням на дослідження Transparency International за 2017 рік.

Темпи ефективності боротьби з корупцією в Україні за рік знизилися вдвічі. Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні і посіла 130 місце зі 180 країн. Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році, йдеться у дослідженні.

Серед причин, які дозволили Україні переміститися на вищу сходинку: 

  • антикорупційні органи (САП/НАБУ) у 2017 році розгорнули свою слідчу роботу та направили до суду перші справи щодо підозр у топ-корупції;
  • реєстр електронних декларацій продовжив своє функціонування;
  • минув перший рік реформи державних закупівель та обов’язкового використання системи ProZorro;
  • відбулася реформа ринку газу;
  • Україна здійснила деякі позитивні кроки з дерегуляції. 

Автори досліджень, на яких базується розрахунок Індексу, також відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

Водночас, такий повільний ріст індексу України, фактично падіння динаміки зростання вдвічі порівняно з 2016 роком, пояснюється такими обставинами, як брак політичної волі керівництва країни до рішучої боротьби з корупцією та низький рівень довіри до українських судів та прокуратури, вказали в організації.

Також автори дослідження відзначили постійні законодавчі ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній антикорупційній інфраструктурі. Як результат, корупція залишається для бізнесу та звичайних громадян однією з головних проблем, додали в TI Україна.

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Як зазначається, минулорічні рекомендації організації втілили лише частково:

  • створення Вищого антикорупційного суду в 2017 році зупинилося на етапі подання Президентом законопроекту, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії;
  • “кошти Януковича” були перераховані в бюджет за сумнівним судовим рішенням, яке досі залишається офіційно засекреченим;
  • уряд здійснив певні кроки в розбудові прогресивної системи eHealth, запустив процедуру автоматичного повернення ПДВ, однак протягом року було чимало законодавчих ініціатив, які могли знищити систему ProZorro;
  • законопроект “Купуй українське, плати українцям”, який створює умови для повернення корупції в публічні закупівлі, проголосований в першому читанні;
  • досі не відбувся аудит оборонних закупівель, а рівень секретності в цій сфері залишається і далі необґрунтованим;
  • протягом року було чимало спроб обмежити незалежність новостворених антикорупційних органів та випадків тиску на журналістів та громадських активістів, які працюють у сфері протидії корупції: впровадження дискримінаційного електронного майнового декларування, тиск з боку правоохоронних органів, провокації, протидія, побиття та дискредитаційні інформаційній кампанії.

"У всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року вперше з 2010 року обійшла Росію (29 балів), яка не покращила свої позиції за минулий рік. Результати інших сусідів і далі вищі, ніж в України: Польща - 60, Словаччина - 50, Румунія - 48, Угорщина - 45, Білорусь - 44, Молдова - 31", - зазначили автори дослідження.

Організація рекомендувала вжити наступні заходи задля покращення показників у 2018 році:

  • запустити Антикорупційний суд та продовжити судову реформу;
  • посилити спроможності слідчих органів та припинити міжвідомчу боротьбу;
  • перезапустити НАЗК;
  • впровадити нові електронні державні інформаційні системи;
  • позбавити правоохоронні органи права втручатися в економічну діяльність.

Нагадаємо, Україна опинилася на 77 місці у світовому рейтингу верховенства права.

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