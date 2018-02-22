Україна обійшла РФ у рейтингу сприйняття корупції

Темпи ефективності боротьби з корупцією в Україні за рік знизилися вдвічі. Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні і посіла 130 місце зі 180 країн. Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році, йдеться у дослідженні.

Серед причин, які дозволили Україні переміститися на вищу сходинку:



антикорупційні органи (САП/НАБУ) у 2017 році розгорнули свою слідчу роботу та направили до суду перші справи щодо підозр у топ-корупції;



реєстр електронних декларацій продовжив своє функціонування;



минув перший рік реформи державних закупівель та обов’язкового використання системи ProZorro;



відбулася реформа ринку газу;



Україна здійснила деякі позитивні кроки з дерегуляції.



Автори досліджень, на яких базується розрахунок Індексу, також відзначили зниження рівня корупції в поліції та зменшення кількості випадків, коли бізнес змушений давати хабарі.

Водночас, такий повільний ріст індексу України, фактично падіння динаміки зростання вдвічі порівняно з 2016 роком, пояснюється такими обставинами, як брак політичної волі керівництва країни до рішучої боротьби з корупцією та низький рівень довіри до українських судів та прокуратури, вказали в організації.

Також автори дослідження відзначили постійні законодавчі ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній антикорупційній інфраструктурі. Як результат, корупція залишається для бізнесу та звичайних громадян однією з головних проблем, додали в TI Україна.

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Як зазначається, минулорічні рекомендації організації втілили лише частково:



створення Вищого антикорупційного суду в 2017 році зупинилося на етапі подання Президентом законопроекту, який суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії;



“кошти Януковича” були перераховані в бюджет за сумнівним судовим рішенням, яке досі залишається офіційно засекреченим;



уряд здійснив певні кроки в розбудові прогресивної системи eHealth, запустив процедуру автоматичного повернення ПДВ, однак протягом року було чимало законодавчих ініціатив, які могли знищити систему ProZorro;



законопроект “Купуй українське, плати українцям”, який створює умови для повернення корупції в публічні закупівлі, проголосований в першому читанні;



досі не відбувся аудит оборонних закупівель, а рівень секретності в цій сфері залишається і далі необґрунтованим;



протягом року було чимало спроб обмежити незалежність новостворених антикорупційних органів та випадків тиску на журналістів та громадських активістів, які працюють у сфері протидії корупції: впровадження дискримінаційного електронного майнового декларування, тиск з боку правоохоронних органів, провокації, протидія, побиття та дискредитаційні інформаційній кампанії.



"У всесвітньому рейтингу СРІ Україна цього року вперше з 2010 року обійшла Росію (29 балів), яка не покращила свої позиції за минулий рік. Результати інших сусідів і далі вищі, ніж в України: Польща - 60, Словаччина - 50, Румунія - 48, Угорщина - 45, Білорусь - 44, Молдова - 31", - зазначили автори дослідження.

Організація рекомендувала вжити наступні заходи задля покращення показників у 2018 році:



запустити Антикорупційний суд та продовжити судову реформу;



посилити спроможності слідчих органів та припинити міжвідомчу боротьбу;



перезапустити НАЗК;



впровадити нові електронні державні інформаційні системи;



позбавити правоохоронні органи права втручатися в економічну діяльність.



Нагадаємо, Україна опинилася на 77 місці у світовому рейтингу верховенства права.