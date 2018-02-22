Украина обошла РФ в рейтинге восприятия коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Украина впервые с 2010 года опередила Россию по "Индексу восприятия коррупции" (CPI). Об этом УНН сообщает со ссылкой на исследование Transparency International за 2017 год.
Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине за год снизились вдвое. Украина получила 30 баллов из 100 возможных в исследовании и заняла 130 место из 180 стран. Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2) чем в 2016 году, говорится в исследовании.
Среди причин, которые позволили Украине переместиться на высшую ступеньку:
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- антикоррупционные органы (САП/НАБУ) в 2017 году развернули свою следственную работу и направили в суд первые дела по подозрениям в топ-коррупции;
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- реестр электронных деклараций продолжил свое функционирование;
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- прошел первый год реформы государственных закупок и обязательного использования системы ProZorro;
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- состоялась реформа рынка газа;
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- Украина осуществила некоторые позитивные шаги по дерегуляции.
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Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.
В то же время, такой медленный рост индекса Украины, фактически падение динамики роста вдвое по сравнению с 2016 годом, объясняется следующими обстоятельствами, как отсутствие политической воли руководства страны к решительной борьбе с коррупцией и низкий уровень доверия к украинским судам и прокуратуре, указали в организации.
Также авторы исследования отметили постоянные законодательные инициативы парламента, которые угрожают созданной антикоррупционной инфраструктуре. Как результат, коррупция остается для бизнеса и обычных граждан одной из главных проблем, добавили в TI Украина.
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Как отмечается, прошлогодние рекомендации организации воплотили только частично:
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- создание Высшего антикоррупционного суда в 2017 году остановилось на этапе представления Президентом законопроекта, который противоречит рекомендациям Венецианской комиссии;
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- "средства Януковича" были перечислены в бюджет за сомнительным судебным решением, которое до сих пор остается официально засекреченным;
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- правительство осуществило определенные шаги в развитии прогрессивной системы eHealth, запустило процедуру автоматического возврата НДС, однако в течение года было немало законодательных инициатив, которые могли уничтожить систему ProZorro;
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- законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который создает условия для возвращения коррупции в публичные закупки, проголосован в первом чтении;
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- до сих пор не состоялся аудит оборонных закупок, а уровень секретности в этой сфере остается и дальше необоснованным;
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- в течение года было немало попыток ограничить независимость созданных антикоррупционных органов и случаев давления на журналистов и общественных активистов, работающих в сфере противодействия коррупции: внедрение дискриминационного электронного имущественного декларирования, давление со стороны правоохранительных органов, провокации, противодействие, избиения и дискредитационные информационные кампании.
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"Во всемирном рейтинге CPI Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты других соседей по прежнему выше, чем у Украины: Польша - 60, Венгрия - 50, Румыния - 48 Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31", - отметили авторы исследования.
Организация рекомендовала принять следующие меры для улучшения показателей в 2018 году:
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- запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу;
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- усилить возможности следственных органов и прекратить межведомственную борьбу;
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- перезапустить НАПК;
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- внедрить новые электронные государственные информационные системы;
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- лишить правоохранительные органы права вмешиваться в экономическую деятельность.
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Напомним, Украина оказалась на 77 месте в мировом рейтинге верховенства права.