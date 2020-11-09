Україна обіграла Угорщину у поєдинку футзальних збірних

Обидві команди задали досить активний старт матчу та обмінялися швидкими голами. Після удару Рабла Ципун відбив м’яч в аут. Той-таки Рабл ввів м’яч з-за бокової, і Надь ударом з далекої відстані застав зненацька кіпера “жовто-блакитної” команди — 1:0.

Втім, українці з відповіддю не забарилися. Білоцерківець вдало зіграв на позиції стовпа і прострілив на дальню стійку, де на м’яч вже чатував Зварич — 1:1.

На 34-ій хвилині українці заробили кутовий, який майстерно реалізували. Єрьомін віддав на Королишина, а Тарас п’ятою перевів м’яч на Грицину, який вперше вивів команду Олександра Косенка вперед.

Отже, підопічні Олександра Косенка зуміли мінімально здолати свого суперника у першому з двох очних протистоянь — 2:1.

Додамо, другий матч між цими командами відбудеться вже сьогодні.