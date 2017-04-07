Україна, Німеччина та Франція засудили порушення "режиму тиші" на Донбасі, запровадженого з 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час зустрічі в Мінську у нормандському форматі на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, українська, німецька та французька сторони засудили порушення бойовиками, яких підтримує РФ, режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їх безпекових компонентів. Українська, німецька та французька сторони засудили порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню, запровадженого з 1 квітня 2017 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 29 березня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що сторони виступили за негайну консолідацію “режиму тиші” на Донбасі.
Також, за повідомленням прес-служби Адміністрації Президента, було обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого озброєння.
Повідомляється, що сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти у рамках Нормандського формату з метою узгодження Дорожньої карти виконання Мінських домовленостей.
Як повідомляв УНН, вчора Мінську відбулася зустріч помічників глав держав “нормандської четвірки”.