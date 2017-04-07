Украина, Германия и Франция осудили нарушения "режима тишины" на Донбассе, введенного с 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, украинская, немецкая и французска стороны осудили нарушения боевиками, которых поддерживает РФ, режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских договоренностей и отметили приоритетность выполнения их безопасности компонентов. Украинска, немецкая и французская стороны осудили нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня, введенного с 1 апреля 2017 в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта 2017 года", - говорится в сообщении.
Кроме того сообщается, что стороны выступили за немедленную консолидацию "режима тишины" на Донбассе.
Также, по сообщению пресс-службы Администрации Президента, было обсуждено надлежащую реализацию договоренностей по отводу тяжелого вооружения.
Сообщается, что стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках Нормандского формата с целью согласования Дорожной карты производства Минских договоренностей.
Как сообщал УНН, вчера Минске состоялась встреча помощников глав государств "нормандской четверки" .