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Україна ніколи не визнає Крим російським - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Україна ніколи не визнає Крим російським і буде піднімати тему повернення української території на кожному майданчику. Про це в коментарі журналістам у Києві сказав віце-прем’єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Україна ніколи не визнає Крим російським - Кулеба

“На кожній зустрічі з нашими колегами з Євросоюзу і НАТО, які я мав з моменту свого призначення, я зокрема говорив одну просту і чітку фразу: Україна ніколи не визнає Крим російським. Це взагалі не може бути предметом переговорів”, — зазначив віце-прем’єр.

З його слів, українська сторона буде порушувати це питання і працювати з партнерами, щоб питання Криму залишалось на порядку денному і не відходило в тінь.

“Крим не може бути розмінною монетою. Жоден квадратний метр землі, моря, не буде відданий агресору. Це принципова позиція”, — сказав він.

Як писав УНН, раніше Кулеба повідомив, що Україна не розглядає пропозиції ЄС щодо альтернатив євроінтеграції.

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