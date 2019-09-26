Україна ніколи не визнає Крим російським - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Україна ніколи не визнає Крим російським і буде піднімати тему повернення української території на кожному майданчику. Про це в коментарі журналістам у Києві сказав віце-прем’єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“На кожній зустрічі з нашими колегами з Євросоюзу і НАТО, які я мав з моменту свого призначення, я зокрема говорив одну просту і чітку фразу: Україна ніколи не визнає Крим російським. Це взагалі не може бути предметом переговорів”, — зазначив віце-прем’єр.
З його слів, українська сторона буде порушувати це питання і працювати з партнерами, щоб питання Криму залишалось на порядку денному і не відходило в тінь.
“Крим не може бути розмінною монетою. Жоден квадратний метр землі, моря, не буде відданий агресору. Це принципова позиція”, — сказав він.
Як писав УНН, раніше Кулеба повідомив, що Україна не розглядає пропозиції ЄС щодо альтернатив євроінтеграції.