Україна не втратить гроші при анулюванні будь-якої ліцензії букмекерів - ЗУ

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“У разі анулювання Уповноваженим органом (КРАІЛ) ліцензії сплачена частина плати за таку ліцензію не повертається”, - йдеться в ЗУ.

Анулювати ж ліцензію можуть з низки причин, зокрема якщо ліцензіат співпрацює з державою-агресором.

“Документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата (...) резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні (...) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України”, - повідомляється в ЗУ.

Нагадаємо

У червні 2022 року Національна поліція відкрила кримінальне провадження щодо трьох компаній, які намагались займатись в Україні гральним бізнесом: "Плей Фан Інвпестмент", "Вбет Україна" і "Твоя беттінгова компанія" (1xBet). Головне слідче управління Нацполіції підозрює, що компанії займались приховуванням доходів та виведенням коштів у "тінь" – статті 362 (втручання у роботу комп'ютерних систем) та 209 (незаконні фінансові операції) Кримінального кодексу України.

Стосовно останньої, то волонтерська розслідувальна спільнота Інформнапалм випустила розслідування про те, як російський бренд казино 1xBet отримав ліцензію на гральну діяльність в Україні вже після повномасштабного вторгнення рф.

Інформнапалм звинувачує 1xBet у зв'язках з кремлівським режимом і масштабному відмиванні грошей. За словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в Інтернеті видали при протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні. Одержувачем ліцензії став дніпропетровський бізнесмен Сергій Цибін.

Відразу після публікації розслідування власники 1xBet-Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" - базу даних злочинів проти національної безпеки України.