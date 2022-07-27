Украина не потеряет деньги при аннулировании какой-либо лицензии букмекеров - ЗУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала года игорный бизнес принес в госказну более полумиллиарда гривен

Цитата

“При аннулировании Уполномоченным органом (КРАИЛ) лицензии уплаченная часть платы за такую ​​лицензию не возвращается”, - говорится в ЗУ.

Аннулировать же лицензию могут по ряду причин, в частности, если лицензиат сотрудничает с государством-агрессором.

“Документальное подтверждение установления факта контроля за деятельностью лицензиата (...) резидентами государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, в значении (...) и/или действия которых создают условия для возникновения военного конфликта, применения военной силы против Украины”, - сообщается в ЗУ.

Напомним

В июне 2022 года Национальная полиция открыла уголовное производство в отношении трех компаний, которые пытались заниматься в Украине игорным бизнесом: "Плей Фан Инвпестмент", "Вбет Украина" и "Твоя беттинговая компания" (1xBet). Главное следственное управление Нацполиции подозревает, что компании занимались сокрытием доходов и выводом средств в "тень" – статьи 362 (вмешательство в работу компьютерных систем) и 209 (незаконные финансовые операции) Уголовного кодекса Украины.

Относительно последней, то волонтерское расследовательское сообщество Информнапалм выпустило расследование о том, как российский бренд казино 1xBet получил лицензию на игорную деятельность в Украине уже после полномасштабного вторжения рф.

Информнапалм обвиняет 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. По словам расследователей, лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в Интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине. Получателем лицензии стал днепропетровский бизнесмен Сергей Цыбин.

Сразу после публикации расследования владельцы 1xBet - Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также сам Борис Баум попали на сайт "Миротворец" - базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.