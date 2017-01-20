Україна не відмовлятиметься від вугілля і металу із окупованої території Донбасу - ﻿В.Черниш

“Країна не думає відмовлятися від вугілля і металу із окупованої території. Це наше вугілля і наш метал, чому ми маємо від нього відмовлятися. Це українська цінність, яка належить Україні, а не комусь там, чи Російській Федерації,” — наголосив міністр.

“Бойовики нас шантажували тим, що не будуть поставляти вугілля весь осінній період, тобто вчиняли перепони у поставці вугілля і, нажаль, це могло привести до в’ялових відключень електроенергії по всій території України. Та за рахунок того, що діє Мінський майданчик для переговорів, ми домовилися, що вугілля буде транспортуватися з непідконтрольних територій,” — додав він.

Як повідомляв УНН, підприємства з окупованих територій Донбасу платять податки Україні.