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Украина не будет отказываться от угля и металла с оккупированной территории Донбасса - Черныш

Украина не будет отказываться от угля и металла с оккупированной территории Донбасса - Черныш

Киев • УНН

 • 12272 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Весь осенний период боевики шантажировали Украину, что не будут поставлять уголь. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает УНН.

"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации ", - отметил министр.

"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. И за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий ", - добавил он.

Как сообщал УНН, предприятия с оккупированных территорий Донбасса платят налоги Украины.

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