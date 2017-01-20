Украина не будет отказываться от угля и металла с оккупированной территории Донбасса - Черныш

"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации ", - отметил министр.

"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. И за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий ", - добавил он.

Как сообщал УНН, предприятия с оккупированных территорий Донбасса платят налоги Украины.