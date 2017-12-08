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Україна не платить за китайським зерновим кредитом і може програти лондонський суд - нардеп

Україна не платить за китайським зерновим кредитом і може програти лондонський суд - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Повернути Китаю позичені ще в 2012 році півтора мільярди доларів у Державної продовольчо-зернової корпорації сьогодні немає змоги. Пов'язано це із попередніми роками нерентабельної роботи підприємства. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп, член Комітету ВРУ з питань аграрної політики Сергій Лабазюк.

За його даними, сьогодні Україна може погасити лише частину боргу, і це вигідно було б зробити, адже ДПЗКУ повинна сплачувати китайській стороні 6% річних за користування кредитом.

Також політик розповів, що декілька років тому з метою перекриття кредиту Україна пропонувала Китаю стати власником частини акцій зернової корпорації та спільно інвестувати в її розвиток. Китайська сторона тоді відмовилася, надавши перевагу поверненню грошей.

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С.Лабазюк додав, що невиконання Україною кредитних зобов’язань Китай оскаржив до міжнародного суду.

“Та як на мене китайці зацікавлені, щоб контракт продовжився далі. Дійсно, є розгляд їхньої скарги сьогодні в лондонському суді, і на якомусь етапі, швидше за все, буде рішення на користь Китаю, тому що контракт був прописаний не зовсім в інтересах України а саме - Китай мав можливість відмовлятись від поставок їм кукурудзи і сої, але за кожну партію все одно потрібно було сплачувати Китаю, якщо я не помиляюсь, 5 доларів на тонні.

Загалом сьогодні кошти Китаю дійсно потрібно повернути, хоча б частину, щоб зменшити навантаження. Друге - треба почати ефективно працювати”, - наголосив нардеп.

Нагадаємо, в Україну прибула китайська делегація на чолі із віце-прем’єром. Серед іншого, за даними ЗМІ, метою їх візиту стала ситуація із кредитом ДПЗКУ. Зокрема, як пишуть “Економічні вісті”, китайці запідозрили Україну у намірах не сплачувати за кредитом. Такі висновки зроблені через виведення активів зернової корпорації на збанкрутілий ДАК “Хліб Україна”. Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації активів ДПЗК зацікавленими особами. Однак, у разі втрати працюючих підприємств, зернова корпорація не зможе розрахуватися за китайським кредитом.

Додамо, що судові процеси з передачі підприємств корпорації до ДАК “Хліб Україна” активізувалися з призначенням нового в.о.керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше не працював у цій сфері взагалі, проте керував у компанії “Містобуд” екс-регіонала В.Продівуса.

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