Украина не платит по китайскому зерновому кредиту и может проиграть лондонский суд - нардеп

По его данным, сегодня Украина может погасить только часть долга, и это выгодно было бы сделать, ведь ГПЗКУ должна платить китайской стороне 6% годовых за пользование кредитом.

Также политик рассказал, что несколько лет назад с целью перекрытия кредита Украина предлагала Китаю стать владельцем части акций зерновой корпорации и совместно инвестировать в ее развитие. Китайская сторона тогда отказалась, предпочтя возвращение денег.

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С.Лабазюк добавил, что невыполнение Украиной кредитных обязательств Китай обжаловал в международный суд.

"Но мне кажется, китайцы заинтересованы, чтобы контракт продолжился дальше. Действительно, есть рассмотрение их жалобы сегодня в лондонском суде, и на каком-то этапе, скорее всего, будет решение в пользу Китая, так как контракт был прописан не совсем в интересах Украины, а именно - Китай имел возможность отказываться от поставок им кукурузы и сои, но за каждую партию все равно нужно было платить Китаю, если я не ошибаюсь, 5 долларов на тонне.

Всего сегодня средства Китая действительно нужно вернуть, хотя бы часть, чтобы уменьшить нагрузку. Второе - надо начать эффективно работать", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в Украину прибыла китайская делегация во главе с вице-премьером. Среди прочего, по данным СМИ, целью их визита стала ситуация с кредитом ГПЗКУ. В частности, как пишут "Экономические известия", китайцы заподозрили Украину в намерениях не платить по кредиту. Такие выводы сделаны через вывод активов зерновой корпорации на обанкротившийся ГАК "Хлеб Украины". Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации активов ГПЗК заинтересованными лицами. Однако, в случае потери работающих предприятий, зерновая корпорация не сможет рассчитаться по китайскому кредиту.

Добавим, что судебные процессы по передаче предприятий корпорации в ГАК "Хлеб Украины" активизировались с назначением нового и.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее не работал в этой сфере вообще, однако руководил в компании "Мостострой" экс-регионала В.Продивуса.