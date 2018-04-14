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Україна не платила Януковичу компенсацію за лондонських адвокатів

Україна не платила Януковичу компенсацію за лондонських адвокатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна не виплатила екс-президенту України Віктору Януковичу за рішенням суду ЄС компенсацію витрат на лондонських адвокатів, оскільки від нього не надходили виконавчі документи, на основі яких повинна були здійснюватися така виплата. Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України на запит DW, передає УНН.

За інформацією видання, Міністерство юстиції у відповідь на запит DW повідомило, що до відомства не надходило виконавчих документів за клопотанням Віктора Януковича, на підставі яких мала би здійснюватися виплата компенсації частини витрат на гонорари британським адвокатам екс-президента.

"Таким чином, рішення (Суду ЄС - ред.) залишаються невиконаними", - йдеться у відповіді заступника міністра юстиції Івана Ліщини на запитання про те, чи здійснено виплати присуджених Януковичу коштів.

У виданні пояснили, що йдеться про покриття додаткових витрат, які понесли український екс-президент і його родина через те, що Україна 2014 року спершу приєдналася до судового процесу за позовами Януковичів проти Ради ЄС у суді Європейського Союзу, а за кілька місяців без пояснень вийшла з нього.

Суд зобов’язав Україну виплатити Януковичу компенсацію у сумі 10,5 тис. євро.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року Європейський суд Загальної юрисдикції зобов'язав Україну оплатити юридичні витрати Віктора Януковича щодо оскарження спроби української сторони приєднатися до справи про скасування санкцій

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