Украина не платила Януковичу компенсацию за лондонских адвокатов

По информации издания, Министерство юстиции в ответ на запрос DW сообщило, что в ведомство не поступало исполнительных документов по ходатайству Виктора Януковича, на основании которых должна была осуществляться выплата компенсации части расходов на гонорары британским адвокатам экс-президента.

"Таким образом, решения (суда ЕС - ред.) остаются невыполненными", - говорится в ответе заместителя министра юстиции Ивана Лищины на вопрос о том, осуществлены ли выплаты Януковичу средств по решению суда.

В издании объяснили, что речь идет о покрытии дополнительных расходов, которые понесли украинский экс-президент и его семья из-за того, что Украина в 2014 году сначала присоединилась к судебному процессу по искам Януковичей против Совета ЕС в суде Европейского Союза, а через несколько месяцев без объяснений вышла из него.

Суд обязал Украину выплатить Януковичу компенсацию в сумме 10,5 тыс. евро.

Напомним, в октябре 2015 года Европейский суд общей юрисдикции обязал Украину оплатить юридические расходы Виктора Януковича относительно обжалования попытки украинской стороны присоединиться к делу об отмене санкций.