Україна не планує змін в авіасполученні з Туреччиною - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна не планує змін в авіаційному сполученні з Туреччиною. Про це під час підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Я не знаю, що "чудить" Росавіація, ми не передбачаємо жодних змін в сполученні з Туреччиною, з нашою дружньою країною", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що Україна і Туреччина мають поглиблювати співробітництво у різних сферах.
Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що Росія може перервати авіасполучення з Туреччиною.