Украина не планирует изменений в авиасообщении с Турцией - В.Гройсман

"Я не знаю, что "чудит" Росавиация, мы не предусматриваем никаких изменений в сообщении с Турцией, с нашей дружественной страной", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что Украина и Турция должны углублять сотрудничество в различных сферах.

Напомним, российские СМИ сообщили, что Россия может прервать авиасообщение с Турцией.