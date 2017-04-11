Украина не планирует изменений в авиасообщении с Турцией - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина не планирует изменений в авиационном сообщении с Турцией. Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Я не знаю, что "чудит" Росавиация, мы не предусматриваем никаких изменений в сообщении с Турцией, с нашей дружественной страной", - сказал В.Гройсман.
Он добавил, что Украина и Турция должны углублять сотрудничество в различных сферах.
Напомним, российские СМИ сообщили, что Россия может прервать авиасообщение с Турцией.