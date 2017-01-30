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Україна не отримала запит від РФ про видачу їм Г.Церцвадзе - Є.Єнін (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Російська Федерація станом на сьогодні не надіслала Генеральній прокуратурі України запит про екстрадицію Гії Церцвадзе. Про це сьогодні повідомив журналістам заступник генпрокурора України Євген Єнін, передає кореспондент УНН.

“Станом на кінець сьогоднішнього дня не отримано запит з РФ про видачу цього (Гії Церцвадзе — ред.) громадянина Грузії”, — сказав він.

Є.Єнін зазначив, що як тільки вони отримають з РФ запит про видачу грузинського добровольця, Генпрокуратура розпочне екстрадиційну перевірку.

“Як тільки нами буде перевірено наявність чинників, які можуть перешкоджати видачі цього громадянина до РФ, нами буде прийняте відповідне процесуальне рішення”, — уточнив він.

Заступник Генпрокурора запевнив, що наразі екстрадиційна перевірка стосовно Г.Церцвадзе не проводиться, оскільки РФ не надіслала запит на екстрадицію.

На уточнення журналістів про те, який наразі статус у Г.Церцвадзе, Є.Єнін відповів: “Наразі він перебуває в розшуку Інтерполу з позначкою „затримання“. Відповідно, залишити територію нашої держави до завершення екстрадиційної перевірки — про це наразі говорити передчасно”, — сказав Є.Єнін.

Нагадаємо, 26 січня грузинський доброволець Гія Церцвадзе вийшов на волю.

Як повідомляв УНН, Гія Церцвадзе оголошений Росією у міжнародний розшук за підозрою у навмисному вбивстві і замаху на вбивство в 2003 році в Сочі, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 лютого.

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