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Украина не получила запрос от РФ о выдаче им Г.Церцвадзе - Е.Енин

Украина не получила запрос от РФ о выдаче им Г.Церцвадзе - Е.Енин

Киев • УНН

 • 7924 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Российская Федерация по состоянию на сегодняшний день не направила Генеральной прокуратуре Украины запрос об экстрадиции Гии Церцвадзе. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на конец сегодняшнего дня не получен  запрос с РФ о выдаче этого (Гии Церцвадзе - ред.) гражданина Грузии", - сказал он.

Е.Енин отметил, что как только они получат из РФ запрос о выдаче грузинского добровольца, Генпрокуратура начнет экстрадиционную проверку.

"Как только нами будет проверено наличие факторов, которые могут препятствовать выдаче этого гражданина в РФ, нами будет принято соответствующее процессуальное решение", - уточнил он.

Замгенпрокурора заверил, что пока экстрадиционная проверка по Г.Церцвадзе не проводится, поскольку РФ не направила запрос на экстрадицию.

На уточнение журналистов о том, какой сейчас статус в Г.Церцвадзе, Е.Енин ответил: "Сейчас он находится в розыске Интерпола с пометкой" задержание ". Соответственно, покинуть территорию нашего государства до конца экстрадиционной проверки - об этом пока говорить преждевременно ", - сказал Е.Енин.

Напомним, 26 января грузинский доброволец Гия Церцвадзе вышел на свободу .

Как сообщал УНН, Гия Церцвадзе объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 февраля.

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