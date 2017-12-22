Україна не надавала запит до Канади про отримання летальної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна не надавала до Канади прохання про експорт летального озброєння, необхідне для таких поставок канадській стороні. Про це під час спільного прес-брифінгу з Павлом Клімкіним заявила голова МЗС канади Христя Фріленд, передає кореспондент УНН.
“Ми включили Україну у той список країн, котрим дозволено канадійським заводам продавати зброю. Це лише перший крок. Якщо країна не зявляється у тому списку, нам заборонено продавати зброю у тій країні. Україна з 13 грудня вже є у тому списку, і ми тим дуже раді”, — зазначила вона.
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Проте, за словами Фріленд, у Канаді існує складний процес контролю експорту зброї.
“Ми дуже серйозно до цього ставимось, тому що це є велика відповідальність нашого уряду і мене особливо, тому що я підписую всі заяви, які дозволяють експорт зброї”, — підкреслила вона.
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Голова канадського МЗС розповіла деякі кроки, необхідні від України для початку експорту.
“Треба, по-перше, щоб було прохання на покупку зброї, а потім це переходить через процес, до цього моменту. Це працює тільки з 13 грудня, до цього моменту не було ніяких прохань. Процес ще не почався”, — сказала вона.
Нагадаємо, сьогодні з робочим візитом в Україну завітала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.