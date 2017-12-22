Украина не направляла запрос в Канаду о получении летальной оружия

“Мы включили Украину в тот список стран, которым разрешено канадским заводам продавать оружие. Это лишь первый шаг. Если страна не появляется в этом списке, нам запрещено продавать оружие в этой стране. Украина с 13 декабря уже есть в этом списке, и мы этим очень рады”, - отметила она.

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Однако, по словам Фриленд, в Канаде существует сложный процесс контроля экспорта оружия.

“Мы очень серьезно к этому относимся, потому что это большая ответственность нашего правительства и меня особенно, потому что я подписываю все заявления, которые позволяют экспорт оружия”, — подчеркнула она.

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Председатель канадского МИД рассказала про некоторые шаги, требуемые от Украины для начала экспорта.

“Надо, во-первых, чтобы была просьба на покупку оружия, а потом это переходит через процесс, до этого момента. Это работает только с 13 декабря, до этого момента не было никаких просьб. Процесс еще не начался”, - сказала она.

Напомним, сегодня с рабочим визитом в Украину пришла министр иностранных дел Канады Фриланд. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.