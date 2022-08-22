Україна не має офіційної інформації щодо загиблих і поранених в Оленівці – омбудсмен

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61359 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69192 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81269 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86711 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97258 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150449 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70799 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150996 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109750 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69418 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
45%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20392 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21972 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23272 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12282 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13193 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61359 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150449 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174620 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150996 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96315 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98932 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43509 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46896 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61499 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Україна не має офіційної інформації щодо загиблих і поранених в Оленівці – омбудсмен

Київ • УНН

 • 157511 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна не має офіційної інформації про кількість загиблих і поранених українських військовополонених внаслідок теракту в колонії Оленівки Донецької області, який здійснили російські окупанти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Україна не має офіційної інформації щодо загиблих і поранених в Оленівці – омбудсмен

Цитата

"Наразі ми підтверджених списків убитих і поранених не маємо. Я офіційно звернувся по різних каналах комунікації з країною-агресором з тим, щоб вони надали реальні списки загиблих та поранених. Офіційної відповіді ми не маємо”, – заявив Лубінець.

Деталі

Омбудсмен зазначив, що Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста, який на підставі Женевських конвенцій має отримувати будь-яку інформацію від російської федерації і проводити процедуру верифікації списків. Проте, за словами Лубінця, росія теж не надає їм жодної інформації.

Він повідомив, що списки, оприлюднені російськими ЗМІ, не зовсім відповідають дійсності, що підтверджує і спілкування з родичами військовополонених, і аналіз, який здійснює Офіс українського омбудсмена.

Доповнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.

Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених.

Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.

Згодом речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони  не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29