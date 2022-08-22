Україна не має офіційної інформації щодо загиблих і поранених в Оленівці – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна не має офіційної інформації про кількість загиблих і поранених українських військовополонених внаслідок теракту в колонії Оленівки Донецької області, який здійснили російські окупанти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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"Наразі ми підтверджених списків убитих і поранених не маємо. Я офіційно звернувся по різних каналах комунікації з країною-агресором з тим, щоб вони надали реальні списки загиблих та поранених. Офіційної відповіді ми не маємо”, – заявив Лубінець.
Деталі
Омбудсмен зазначив, що Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного хреста, який на підставі Женевських конвенцій має отримувати будь-яку інформацію від російської федерації і проводити процедуру верифікації списків. Проте, за словами Лубінця, росія теж не надає їм жодної інформації.
Він повідомив, що списки, оприлюднені російськими ЗМІ, не зовсім відповідають дійсності, що підтверджує і спілкування з родичами військовополонених, і аналіз, який здійснює Офіс українського омбудсмена.
Доповнення
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.
Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених.
Також повідомляли, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в Оленівці.
Згодом речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.