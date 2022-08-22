У Украины нет официальной информации о погибших и раненых в Еленовке – омбудсмен

Цитата

"Пока мы подтвержденных списков убитых и раненых не имеем. Я официально обратился по разным каналам коммуникации со страной-агрессором с тем, чтобы они предоставили реальные списки погибших и раненых. Официального ответа мы не имеем”, – заявил Лубинец.

Детали

Омбудсмен отметил, что Украина обратилась в Международный комитет Красного креста, который на основании Женевских конвенций должен получать любую информацию от российской федерации и проводить процедуру верификации списков. Однако, по словам Лубинца, россия тоже не предоставляет им никакой информации.

Он сообщил, что списки, обнародованные российскими СМИ, не совсем соответствуют действительности, что подтверждает и общение с родственниками военнопленных, и анализ, который осуществляет Офис украинского омбудсмена.

Дополнение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию по установлению фактов теракта в колонии в Еленовке, в результате которого были убиты украинские военные.

Как отметили в минобороны страны-агрессора, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных.

Также сообщали, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в Еленовке.

Позже спикер Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Общественному отметил, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленным, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.