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Україна найближчим часом забезпечить себе власним газом - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Україна найближчим часом стане енергонезалежною державною. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.

“Я впевнений у тому, що Україна здатна найближчим часом стати енергетично незалежною. І мені байдуже, в кого Україна і українські підприємства будуть купувати газ видобутий в Україні: у Chevron, Укргазвидобування, у Shell або будь-якого інвестора, який прийде до нас з надсучасними технологіями, з надсучасною швидкістю буріння, з надсучасними методами розвідки і забезпечить нам енергетичну незалежність”, — зазначив Глава держави.

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Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до 2020 року видобуток газу в Україні збільшиться до 20 мільярдів кубометрів на рік.

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