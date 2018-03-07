Украина в ближайшее время обеспечит себя собственным газом - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украина в ближайшее время станет энергонезависимым государственным. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.
"Я уверен в том, что Украина способна в ближайшее время стать энергетически независимой. И мне все равно, у кого Украина и украинские предприятия будут покупать газ добытый в Украине: в Chevron, Укргаздобычи, в Shell или любого инвестора, который придет к нам с самыми современными технологиями, с сверхсовременной скоростью бурения, с самыми современными методами разведки и обеспечит нам энергетическую независимость", - отметил Глава государства.
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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к 2020 году добыча газа в Украине увеличится до 20 млрд кубометров в год.