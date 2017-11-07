Україна навряд чи отримає транш МВФ цього року - IIF

"МВФ має чітко зрозуміти, що передбачає нова пенсійна реформа і як це вплине на бюджет. Це забере час", - сказав він.

Також, він скептично оцінив шанси України отримати ще один транш МВФ цього року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні.

Як повідомляв УНН, НБУ очікує транш МВФ в першому кварталі 2018 року.