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Україна навряд чи отримає транш МВФ цього року - IIF

Київ • УНН

 • 7585 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна навряд чи отримає транш МВФ цього року. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі "Голосу Америки" Ондрей Шнейдер, головний економіст провідної міжнародної асоціації фінансових установ International Institute of Finance (IIF), передає УНН.

"МВФ має чітко зрозуміти, що передбачає нова пенсійна реформа і як це вплине на бюджет. Це забере час", - сказав він.

Також, він скептично оцінив шанси України отримати ще один транш МВФ цього року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд назвав основні вимоги для надання чергового траншу Україні.

Як повідомляв УНН, НБУ очікує транш МВФ в першому кварталі 2018 року.

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