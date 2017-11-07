Украина вряд ли получит транш МВФ в этом году - IIF
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украина вряд ли получит транш МВФ в этом году. Об этом сообщил в эксклюзивном комментарии "Голосу Америки" Ондрей Шнейдер, главный экономист ведущей международной ассоциации финансовых учреждений International Institute of Finance (IIF), передает УНН.
"МВФ четко должно понять, что предусматривает новая пенсионная реформа и как это повлияет на бюджет. Это займет время", - сказал он.
Также, он скептически оценил шансы Украины получить еще один транш МВФ в этом году.
Напомним, Международный валютный фонд назвал основные требования для предоставления очередного транша Украине.
Как сообщал УНН, НБУ ожидает транш МВФ в первом квартале 2018 года.