Україна наростила імпорт з ЄС на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У січні–квітні 2018 року імпорт з країн ЄС зріс на 12,8%, передає УНН з посиланням на Держстатистики.
“Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 6 млрд 927 млн дол., або 41% від загального обсягу, та збільшився проти відповідного періоду 2017 року на 786,3 млн дол., або на 12,8%”, — йдеться у повідомленні.
Найвагоміші обсяги імпорту товарів із країн ЄС складали: електричні та механічні машини — 21,3%, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 21,1%, товари агропромислового комплексу та харчової промисловості — 11,4%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 10,0%, мінеральні продукти — 9,8%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії та Франції. Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США, Туреччини та Швейцарії.
Порівняно із січнем—квітнем минулого року імпорт товарів збільшився з Італії на 40%, Російської Федерації — на 31%, Туреччини — на 25,8%, Китаю — на 24,1%, Угорщини — на 20,7%, Польщі — на 11,6%, США — на 10,7%, Німеччини — на 6,8%, зменшився з Швейцарії на 30,5%, Франції — на 12,9%, Великої Британії — на 3,7%.
У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка механічних машин, електричних машин, пластмаси, полімерних матеріалів. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки, засобів наземного транспорту, крім залізничного, різноманітної хімічної продукції.
Нагадаємо, у січні-квітні 2018 року експорт до ЄС зріс на 26,6%.