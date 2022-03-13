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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2403 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна направила гуманітарний вантаж до Маріуполя, він у 2 годинах їзди – Зеленський

Україна направила гуманітарний вантаж до Маріуполя, він у 2 годинах їзди – Зеленський

Київ • УНН

 • 118872 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Український гуманітарний вантаж знаходиться у 80 кілометрах від Маріуполя, сьогодні вестимуться домовленості щодо його доставлення у місто. Про це заявив у новому відеозверненні в неділю Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

«Україна не здається, військові не здаються, народ не здається, бореться вся Україна героїчно, вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона – у 2 годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів», - сказав Президент.

«Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків Православної церкви, вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні – щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути. Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам українців, але ми переможемо і це 100%», - заявив він.

Деталі

Глава держави нагадав, що за 18 днів повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло майже 13 тисяч окупантів – більше ніж в обох чеченських війнах.

Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, 74 літаки, 86 гелікоптерів, зазначив Зеленський.

«Ми розуміємо що у них є ще, але ми розуміємо що і ми будемо захищатись далі», - говорить він.

Нагадаємо

Сьогодні в Україні має діяти 14 гуманітарних коридорів. Перелік їх оприлюднила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

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