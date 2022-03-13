Украина направила гуманитарный груз в Мариуполь, он в 2 часах езды - Зеленский

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"Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается, борется вся Украина героически, уже почти 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача - Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна - в 2 часах от Мариуполя. Всего лишь 80 километров", - сказал Президент.

"Мы делаем все, чтобы одолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников Православной церкви, они сопровождают этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня - чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам сейчас очень трудно, всем 40 миллионам украинцев, но мы победим и это 100%", - сказал он.

Детали

Глава государства напомнил, что за 18 дней полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину, погибло почти 13 тысяч оккупантов - больше чем в обеих чеченских войнах.

Россия потеряла тысячи единиц военной техники, 74 самолета, 86 вертолетов, отметил Зеленский.

"Мы понимаем что у них есть еще, но мы понимаем что, и мы будем защищаться дальше", - заявил глава государства.

Напомним

Сегодня в Украине должны действовать 14 гуманитарных коридоров. Перечень их обнародовала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.