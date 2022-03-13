Украина направила гуманитарный груз в Мариуполь, он в 2 часах езды - Зеленский
Киев • УНН
Киев. 13 Марта. УНН. Украинский гуманитарный груз находится в 80 километрах от Мариуполя, сегодня будут вестись переговоры по его доставке в город. Об этом заявил в новом видеообращении в воскресенье Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
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"Украина не сдается, военные не сдаются, народ не сдается, борется вся Украина героически, уже почти 125 тысяч человек мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Сегодня ключевая задача - Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна - в 2 часах от Мариуполя. Всего лишь 80 километров", - сказал Президент.
"Мы делаем все, чтобы одолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников Православной церкви, они сопровождают этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня - чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам сейчас очень трудно, всем 40 миллионам украинцев, но мы победим и это 100%", - сказал он.
Детали
Глава государства напомнил, что за 18 дней полномасштабной агрессии, полномасштабного вторжения России в Украину, погибло почти 13 тысяч оккупантов - больше чем в обеих чеченских войнах.
Россия потеряла тысячи единиц военной техники, 74 самолета, 86 вертолетов, отметил Зеленский.
"Мы понимаем что у них есть еще, но мы понимаем что, и мы будем защищаться дальше", - заявил глава государства.
Напомним
Сегодня в Украине должны действовать 14 гуманитарных коридоров. Перечень их обнародовала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.