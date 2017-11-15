Україна наполягає у Мінську на скасуванні указів Путіна про визнання документів ОРДЛО

“На порядку денному політичної підгрупи українська сторона ставить питання скасування указу президента РФ про визнання документів, виданих квазівладою ОРДЛО”, — написала вона.

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Також українська сторона наполягає на поверненні без будь-яких умов незаконно захопленої української державної та приватної власності на території ОРДЛО, на відмові від рубльової зони та встановленні псевдокордону на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

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Також Україна, з її слів, наполягає на створенні спеціальної робочої підгрупи з повернення під контроль України неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.