Украина настаивает в Минске на отмене указов Путина о признании документов ОРДЛО

"В повестке дня политической подгруппы украинская сторона ставит вопрос об отмене указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластью ОРДЛО", - написала она.

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Также украинская сторона настаивает на возвращении без каких-либо условий незаконно захваченной украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, на отказе от рублевой зоны и установления псевдограницы на неподконтрольной Украине части Донбасса.

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Также Украина, по ее словам, настаивает на создании специальной рабочей подгруппы по возвращению под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы.