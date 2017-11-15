Украина настаивает в Минске на отмене указов Путина о признании документов ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске на политической подгруппе настаивает на непризнании указов президента РФ о признании документов, выданных ОРДЛО. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.
"В повестке дня политической подгруппы украинская сторона ставит вопрос об отмене указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластью ОРДЛО", - написала она.
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Также украинская сторона настаивает на возвращении без каких-либо условий незаконно захваченной украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО, на отказе от рублевой зоны и установления псевдограницы на неподконтрольной Украине части Донбасса.
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Также Украина, по ее словам, настаивает на создании специальной рабочей подгруппы по возвращению под контроль Украины неконтролируемого участка российско-украинской границы.