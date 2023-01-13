Україна налагодила виробництво 122-мм та 152-мм снарядів: що відомо

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Склади країн-партнерів зі 122-мм та 152-мм снарядами вичерпані, тому Україна змушена розгортати їхнє виробництво на теренах держави та спільно з країнами-членами НАТО.

“Ці снаряди це повноцінні постріли, це не лише оболонка, а повноцінний постріл з натальним зарядом та вибуховою речовиною. Це те, що дає можливість нашій артилерії відпрацьовувати всі задачі. Про це вперше наголосив міністр оборони Олексій Резніков” — наголосила Наталія Сад.

За словами речниці, на сьогодні ми продовжуємо виготовляти снаряди 122-мм та 152-мм і нарощувати швидкість їхнього виробництва. Сад додала, що наразі весь запит на ці боєприпаси для ЗСУ їм покривати не вдається.

Нагадаємо

Раніше державний концерн “Укроборонпром” також налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.